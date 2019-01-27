Из Третьяковской галереи средь бела дня унесли картину Куинджи

В Третьяковке работают множество полицейских, посетителей обыскивают на выходе.

В Минкультуры РФ подтвердили информацию о пропаже из московской Третьяковской галерии картины «Ай-Петри» Архипа Куинджи.

Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на директора департамента музеев Владислава Кононова.

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«Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри», — отметил он.

Отмечается, что в Третьяковке работает большое количество полицейских. Очевидцы рассказали журналистам, что посетителей галереи в настоящий момент обыскивают на выходе. Охранники осматривают людей под верхней одеждой и просят показать содержимое сумок.

В месте, где прежде висела картина Куинджи, посетители, по их словам, видят пустое место.

Telegram-канал "Музейный сноб", тем временем, публикует фотографии с места происшествия. Авторы утверждают, что стали свидетелями кражи.

"Подошли с Феликсом посмотреть на горы Куинджи и прямо при нас ее украл мужик... Спустя 10 минут, прибежала бабуля смотритель с гайцом в телогрейке (обычный патрульный) к месту преступления... Вот бросил рамку и драпанул, мы в шоке", - говорится в сообщениях канала.

Ранее сообщалось, что в парижском бутике во время ремонта нашли картину 17 века, приклеенную к стене.