Учили "по фене ботать": в РФ «авторитеты» объясняли школьникам, как не стать «петухом» на зоне

Районные власти нестандартные методы полового воспитания в виде мастер-класса от уголовников пока не комментируют.

В школе села Первомайское Приморского края Российской Федерации местных криминальных «авторитетов» пригласили в школу провести урок, на котором они объясняли школьникам, как не стать «петухом» на зоне.

Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на местного чиновника Петра Зубка.

Сообщается, что для мальчиков из 5-7 классов состоялась лекция "по понятиям от местных смотрящих" на тему разборчивости в половых предпочтениях. Директор школы уточнила, что мероприятие проводилось по инициативе главы поселения Александра Ухаботина, ранее работавшего в этой школе.

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Как рассказали члены родительского комитета, четверо мужчин "в грубой форме, с матами" объяснили детям "что делать в жизни и не делать", а также "что с ними будет на зоне", если они будут иметь интимные отношения друг с другом. О лекции с местными авторитетами родители узнали от детей.

Получить комментарий Ухаботина агентству пока не удалось, однако и.о. главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что уже разбирается в ситуации.

«По факту проверка проводится. Подтвердилась ли информация, еще рано говорить. Сегодня на школьном собрании с родителями будет также присутствовать участковый. Пока я не готов комментировать, необходимо разобраться в ситуации», - сообщил Петр Зубок.