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В России родители "воспитывали" шестилетнего сына электрошокером

17:39, 09 января 2019
Русский міръ
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Мать с отцом систематически истязали ребенка / фото vzsar.ru

В российском городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ РФ) выявлен вопиющий случай ненадлежащего исполнения супругами обязанностей по воспитанию шестилетнего сына.

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Как сообщает СКР по ХМАО-Югре, расследование завершено, передает ugra-news.ru. Как выяснилось, мать с отцом систематически били ребенка, истязали, используя электрошокер и другие подручные средства. Противоправные действия выявили инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Мегиону в том числе и после сигналов жителей. 

Уголовное дело с собранными доказательствами уже направили в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступлений против малолетнего женщине и мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас ребенок находится под опекой бабушки.

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Теги: #Россия#родители