В российском селе дети катаются на фекальной горке (фото)

На образовавшейся горке катаются дети.

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области РФ образовалась фекальная горка, на которой катаются дети.

Такая нездоровая обстановка сложилась из-за переполнения септиков недавно построенных трехэтажных домов на улице Алексеевской, передает местный сайт Amur.info.

По словам жителя одного из частных домов, первый тревожный звонок прозвучал еще в сентябре прошлого года. Тогда в трехэтажках переполнился септик, и его содержимое вышло наружу. Проблему решили: приехала машина и откачала нечистоты.

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А под новый год септик снова переполнился, и его содержимое свободно потекло по дороге вниз, к коттеджам. На образовавшейся горке катаются дети. "Я их гоняю, ведь неизвестно, какая зараза в этих сточных водах, а они на одежде и обуви несут это домой", – переживает местный житель Алексей.

Причина появления зловонной наледи, по словам местных жителей, кроется в том, что управляющая компания, обслуживавшая дома № 4 и № 4/1 по Алексеевской, отказалась обслуживать эти дома из-за того, что жильцы трехэтажек отказались платить за вывоз сточных вод, считая плату необоснованно высокой. В результате конфликта пострадали частные дома под горкой, на которой построили трехэтажки.

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