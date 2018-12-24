В России слепили из навоза символ 2019 года (фото)
14:56, 24 декабря 2018Русский міръ
899 3
Из навоза в Якутии слепили символ будущего года.
В Якутии появился еще один "навозный" скульптор / фото yakutia.info
Житель Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза символ будущего года – свинью.
В Якутии уже становится традицией лепить скульптуры из навоза, отмечает местное издание Якутия.info.
Читайте такжеДаже не из навоза: российский фермер построил копию Крымского моста (фото)
В этом году появился еще один любитель навозного искусства: он слепил фигуру символа предстоящего года – свинью.
Его изображение уже активно рассылается по соцетям. Правда, некоторые пользователи считают, что фигура больше напоминает кабана.
Напомним, в 2017 году "навозный" скульптор из Якутии изваял фигуру елки к Новому году — она получилась высотой более 2-х метров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter