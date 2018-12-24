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В России слепили из навоза символ 2019 года (фото)

14:56, 24 декабря 2018
Русский міръ
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В Якутии появился еще один &quot;навозный&quot; скульптор / фото yakutia.info

В Якутии уже становится традицией лепить скульптуры из навоза, отмечает местное издание Якутия.info.

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В этом году появился еще один любитель навозного искусства: он слепил фигуру символа предстоящего года – свинью.

Его изображение уже активно рассылается по соцетям. Правда, некоторые пользователи считают, что фигура больше напоминает кабана. 

Напомним, в 2017 году "навозный" скульптор из Якутии изваял фигуру елки к Новому году — она получилась высотой более 2-х метров.

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Теги: #Новый год#2019 год