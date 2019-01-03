В РФ обрушилось здание развлекательного центра (видео)

Вечером 3 января в российском городе Новочеркасск Ростовской области обрушилось 4-этажное здание развлекательного и офисного центра.

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Об этом сообщает местное издание Donday.

В момент обрушения в здании находились люди, однако никто не пострадал. На первом этаже находится неработающее отделение "Сбербанка" и действующий боулинг-клуб. Как раз в последнем было много людей, но та часть здания, где расположен боулинг, не пострадала.

"Мы только пришли в боулинг с детьми, бросили первый шар, и внезапно погас свет и пошла какая-то вибрация по зданию, - рассказал посетитель боулинга. – Еще через минуту сотрудники боулинга объявили полную эвакуацию и включили пожарную сигнализацию. Мы схватили одежду в гардеробе и с ней в руках выбежали с детьми на улицу. Там и увидели, что обрушилась часть здания слева".

Очевидцы утверждают, что в момент обрушения горел свет в окнах на верхних этажах – там располагаются офисы и небольшие производственные помещения.