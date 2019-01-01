В Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей, есть пострадавшие (видео)
В Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет. На данный момент участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.
В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы сообщает о 13 пострадавшихhttps://t.co/LWjyvPLApepic.twitter.com/4kWqzw9uCg— Илья Варламов (@varlamov) December 31, 2018