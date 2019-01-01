В Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей, есть пострадавшие (видео)

Поломка произошла на территории катка в Парке Горького, пострадали 13 человек.

В Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет. На данный момент участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.