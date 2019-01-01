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В Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей, есть пострадавшие (видео)

02:11, 01 января 2019
Русский міръ
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Инцидент произошел в Парке Горького / фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет. На данный момент участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.

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Теги: #Москва#мост#Россия