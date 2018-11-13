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Танец полицейских из Якутии "взорвал" сеть (видео)

11:04, 13 ноября 2018
Русский міръ
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В сети набирает популярность видео с танцами полицейских из Якутии.

Ролик появился на странице МВД России в Twitter. Видео уже посмотрели более 45 тысячи человек.

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"Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу", - объяснили видео российские правоохранители.

Ранее в "ЛНР" выпустили видеоинструкцию о голосовании на выборах главаря псевдореспублики на основе клипа SKIBIDI группы Little Big. "Герои" ролика танцуют и призывают избирателей взять паспорт, прийти на избирательный участок 11 ноября и сделать свой выбор.

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Теги: #Россия#полицейские