Танец полицейских из Якутии "взорвал" сеть (видео)
В сети набирает популярность видео с танцами полицейских из Якутии.
Ролик появился на странице МВД России в Twitter. Видео уже посмотрели более 45 тысячи человек.
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"Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу", - объяснили видео российские правоохранители.
Ранее в "ЛНР" выпустили видеоинструкцию о голосовании на выборах главаря псевдореспублики на основе клипа SKIBIDI группы Little Big. "Герои" ролика танцуют и призывают избирателей взять паспорт, прийти на избирательный участок 11 ноября и сделать свой выбор.
Хорошего всем дня!— Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г.
Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция#видео#Якутияpic.twitter.com/zhVQeW0yfD