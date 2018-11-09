"Кто не скачет": в сети высмеяли ролик "ЛНР" к "выборам" (видео)

Молодежь "ЛНР" зовет на "выборы" главаря в стиле Skibidi.

В "ЛНР" выпустили видеоинструкцию о голосовании на выборах главаря псевдореспублики на основе клипа SKIBIDI группы Little Big.

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Видео в своем Telegram-канале опубликовала "Лента дна". "Герои" ролика танцуют и призывают избирателей взять паспорт, прийти на избирательный участок 11 ноября и сделать свой выбор.

"Правила голосования на выборах 11 ноября. Приди на избирательный участок. Возьми паспорт. Получи два бюллетеня. Сделай выбор. #SkibИди на выборы", - написано в ролике.

В сети появилось множество комментариев об агитационном ролике: "Поздно уже скакать", "Днище", "Так прорекламировать можно было бы привокзальный туалет, а не "выборы", "Почему делают они, а стыдно мне?", "Похоже на то, что кто не скачет – тот москаль".

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».