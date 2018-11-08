В Бурятии силовики потребовали от местного СМИ выдать IP-адреса критиков власти

Речь идет о комментариях к публикации, посвященной закупке дорогостоящих машин и мебели для чиновников местного правительства.

В российской Бурятии полиция потребовала от местного издания «Номер один» выдать IP-адреса пользователей, оставивших на сайте критические комментарии в адрес местных властей.

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Как сообщается на сайте «Номер один», речь идет о комментариях к публикации «Правительство Бурятии потратит миллионы на обновление автопарка и мебели», опубликованной 2 ноября. В материале речь шла о закупке дорогостоящих машин и мебели для чиновников местного правительства. На эти цели потратят более 7 млн рублей.

Публикация, как отмечается, вызвала гнев и возмущение читателей. Пользователи начали критиковать местную власть в комментариях.

7 ноября в редакции поступили сразу два письма из МВД Бурятии. Одно из них пришло из Центра по противодействию экстремизму, второе – из отдела «К». Силовики потребовали предоставить персональные данные комментаторов.

Так, в Центре по противодействию экстремизму считают, что комментарии к статье «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти». В отделе «К» вообще никак не обосновали свои требования, сославшись лишь на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».

Редакция подготовила ответ для силовиков. В нем говорится, что в соответствии с законодательством РФ она не вправе предоставить информацию об IP-адресах, так как она относится к персональным данным.

Ранее в России утвердили запрет на анонимное пользование мессенджерами.