Сто рублей за голос: сепаратисты "ЛНР" заманивают на "выборы" пополнением счета мобильного

Всем, кто придет на "выборы" обещают дать карту на пополнение счета на 100 рублей.

Боевики "ЛНР" предлагают жителям оккупированной Луганской области принять участие в местных "выборах" за пополнение счета мобильного телефона на 100 рублей.

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Об этом говорится в сообщении оператора сотовой связи боевиков "Луганком".

"Лугаком, 11 ноября с 8:00 проведет акцию, в рамках которой, жители Республики, достигшие 18-ти летнего возраста, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту пополнения на 100 рублей", - говорится в сообщении.

При этом оператор сам сообщает о том, что у него есть проблемы с качеством связи.

Как сообщал УНИАН, так называемые выборы на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.