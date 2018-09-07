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Боевики назначили "выборы" в "ЛДНР"

13:26, 07 сентября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Такое решение было принято "парламентами" боевиков в пятницу, сообщают ресурсы террористов.

СМИ боевиков отмечают, что будут проведены "выборы" как глав, так и "депутатов" группировок.

7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.

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Теги: #Донбасс#ДНР#ЛНР#выборы