Боевики назначили "выборы" в "ЛДНР"
13:26, 07 сентября 2018Война
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Будут проведены "выборы" как главарей, так и "депутатов".
Иллюстрация REUTERS
Так называемые выборы на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.
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Такое решение было принято "парламентами" боевиков в пятницу, сообщают ресурсы террористов.
СМИ боевиков отмечают, что будут проведены "выборы" как глав, так и "депутатов" группировок.
7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.
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