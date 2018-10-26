Сломали позвоночник и ослепили: в Москве школьники зверски избили сверстника (видео 18+)

В результате потасовки, мальчику нанесены тяжелые увечья. Он потерял зрение на один глаз, получил повреждения позвоночника и пробыл несколько дней в реанимации.

В Москве подростки зверски избили 8-классника, а затем выложили видео в общий доступ.

По сообщениям СМИ, подростки из школы №657 захотели наказать своего сверстника, 8-классника, который якобы оскорбил их в социальной сети, затем они решили избить его, передает "Рамблер".

На видеоролике, размещенным в интернете, видно, как один подросток замахивается на мальчика, пытаясь испугать его, а затем наносит удар прямо в голову. Валентин, так зовут потерпевшего, начинает кричать «помогите», но безрезультатно, другие участники драки продолжили избивать его.

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Агрессивно настроенные люди избили школьника руками, нанесли шесть ударов ногами в лицо и трижды в зону спины.

Происшествие произошло в Московском районе Чертаново недалеко от торгового центра. В результате потасовки, мальчику нанесены тяжелые увечья. Он потерял зрение на один глаз, получил повреждения позвоночника и пробыл несколько дней в реанимации.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры и нецензурную лексику! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и лицам до 18 лет.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине двое мужчин с ножами и вилами напали на полицейских.