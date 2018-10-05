На Полтавщине двое мужчин с ножами и вилами напали на полицейских - патрульные госпитализированы

Двое братьев с вилами и ножами напали на полицейских и натравили на них овчарку. Патрульные получили ножевые ранения и были госпитализированы.

В Полтавской области задержаны двое ранее судимых мужчин, совершивших вооруженное нападение на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, 4 октября в 18:55 на линию «102» поступила информация от жительницы поселка Котельва о бытовой ссоре с сожителем, 1968 года рождения, и его братом, 1971 года рождения.

Отмечается, что работники группы реагирования патрульной полиции прибыли по соответствующему адресу и пытались урегулировать конфликт мирным путем. Однако неожиданно мужчины набросились на правоохранителей с ножами. Как следствие - патрульные получили ножевые ранения. Один из полицейских произвел предупредительные выстрелы в землю.

На момент прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы злоумышленники закрылись в доме. Полицейские пытались путем переговоров убедить мужчин прекратить противоправные действия.

«Однако братья вышли из дома, вооружившись вилами и лопатой, и натравили на правоохранителей немецкую овчарку. Полицейские вынуждены были обезвредить животное, использовав табельное огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области школьники жестоко избили сверстника

По информации правоохранителей, один из мужчин с вилами в руках набросился на начальника Котелевского отдела полиции, который также прибыл на место происшествия. В ответ подполковник полиции применил травматическое оружие, осуществив выстрелы по ногам мужчины.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - 345 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Раненые полицейские с телесными повреждениями доставлены в Котелевскую центральную районную больницу.

Кроме того, в доме злоумышленников полицейские обнаружили пистолет с 8 патронами к нему, незарегистрированное ружье, муляж гранаты Ф-1, около 100 граммов маковой соломки, 300 граммов пороха, 66 патронов времен Второй мировой войны разного калибра и ножи.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что оба брата ранее привлекались к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений и хулиганство.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом из "скорой" сбежал психически больной убийца.