"За полгода еще подтянули": Путина поймали на уловке с ростом (фото)
11:58, 24 октября 2018Русский міръ
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Опубликовано фото с встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном.
Официальный рост Путина - 172 см / Алексей Голобуцкий в Telegram-канале
В сети заметили очередную уловку с ростом главы России Владимира Путина.
О новой "аномалии" с лидером РФ написал политолог Алексей Голобуцкий в Telegram-канале, опубликовав фото с встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном.
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"Фото сегодняшней встречи Путина (официально 172 см) с Джоном Болтоном (176 см) - и рядом фото их же встречи 27 июня. За полгода Путина, кажется, ещё немножко подтянули", - посмеялся он.
Как сообщал УНИАН, в сети набирает популярность матерная песня Макаревича о "ядерной войне" Путина.
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