"За полгода еще подтянули": Путина поймали на уловке с ростом (фото)

Опубликовано фото с встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном.

В сети заметили очередную уловку с ростом главы России Владимира Путина.

О новой "аномалии" с лидером РФ написал политолог Алексей Голобуцкий в Telegram-канале, опубликовав фото с встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном.

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"Фото сегодняшней встречи Путина (официально 172 см) с Джоном Болтоном (176 см) - и рядом фото их же встречи 27 июня. За полгода Путина, кажется, ещё немножко подтянули", - посмеялся он.

Как сообщал УНИАН, в сети набирает популярность матерная песня Макаревича о "ядерной войне" Путина.