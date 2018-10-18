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"Россия, прощай": россиянка, обвиняемая в экстремизме за мемы в соцсетях, сбежала в Украину

08:07, 18 октября 2018
Русский міръ
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Мотузная обещает дать пресс-конференцию / фото dic.academic.ru

Об этом сообщает "Эхо Москвы". В твиттере девушка опровергла сообщения о том, что она намерена просить политическое убежище в Украине. 

Против жительницы Барнаула ранее возбудили дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок с Иисусом Христом, размещённых в соцсети В контакте. Мотузная вину не признала. В суде она рассказала, что оперативники обманом заставили её дать признательные показания.

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На прошлой неделе суд в Барнауле вернул дело в прокуратуру. Защита отмечала, что стороне обвинения так и не удалось установить, что Мотузная хотела своими действиями нанести ущерб конституционному строю. Девушка предположила, что после возврата дела в прокуратуру оно будет прекращено. Президент России Владимир Путин в начале месяца предложил декриминализовать 282-ю статью Уголовного кодекса РФ, заменив первое нарушение по ней на административное. 

Ранее сообщалось, что гражданского активиста и блогера, инвалида 2-й группы Эдуарда Никитина в России судят за публикацию анекдота в соцсети "ВКонтакте", и по этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Теги: #Россия#экстремизм