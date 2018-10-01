Российский канал заблокировал просмотр пародии Comedy Club на ток-шоу кремлевских пропагандистов (видео)

Просмотр пародии недоступен в 11 постсоветских странах.

Телеканал ТНТ частично заблокировал на своих официальных аккаунтах просмотр пародии на российские политические ток-шоу.

Читайте такжеРоссияне живут в мифологическом прошлом : журналист высказался о менталитете граждан РФ

Об этом в Facebook сообщает медиа-эксперт «Радио Свобода» Елена Рыковцева. По ее словам, просмотр заблокирован для ряда постсоветских стран.

«Обалденные результаты выявило наше совместное международное исследование. Вот эту пародию на российские ток-шоу канал ТНТ на своих официальных страницах (см. к примеру ссылку на youtube) закрыл для следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония. При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно)», – отметила она.

Как уточнила Рыковцева, видео также заблокировано в Казахстане и Узбекистане.

«То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По другому этот самобан я объяснить не могу. Хотя канал может объяснить иначе», – заключила журналист.

Следует отметить, что на официальном канале Comedy Club на Youtube видео недоступно для украинских пользователей. Рыковцева выложила заблокированное видео в свободном доступе на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на государственном телеканале «Россия 1» вышла новая программа Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин». В течение часа ведущий, известный своей лояльностью действующей власти, исключительно благожелательно и даже с восторгом рассказывает о действиях президента за последние дни.