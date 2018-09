В России на школьной линейке запустили в небо "праздничную пятерку", но она стала двойкой (видео)

Надувной шарик в виде пятерки перевернулся и стал двойкой после слов о том, что "пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе".

В российском Якутске на школьной линейке запустили в небо надувной шарик - "праздничную пятерку", но она перевернулась и превратилась в двойку.

Как пишет Медуза, в субботу, 1 сентября, в одной из школ Якутска отмечалось начало учебного года.

Судя по всему, кульминацией праздника должен был стать запуск в небо надувной пятерки.

"Праздничная пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе", - сказала представительница школьной администрации и дала команду ученикам отпустить воздушные шары в небо.

"Пятерка", однако, была привязана к шарам не очень крепко - уже в воздухе надувная цифра перевернулась и превратилась в двойку. Судя по видео, все участники праздничной линейки это заметили - в ролике слышно, как они смеются.

Ранее УНИАН сообщал, что на "последнем звонке" в российской Пензе школьники танцевали с голубями в руках. Птиц планировали отпустить в небо, однако одна из них рухнула вниз.