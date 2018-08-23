"Сбросить на Киев всего одну ядерную бомбочку": на росТВ нашли быстрый вариант завершения войны с Украиной (видео)

На росТВ не стесняются открыто говорить о войне с Украиной.

В эфире одного из центральных телеканалов России предложили быстрый вариант того, как можно быстро закончить войну с Украиной.

Один из участников ток-шоу, историк Евгений Спицын, в эфире программы «60 минут» на «России 1», предварительно вспомнив про ядерный потенциал РФ, выразил искреннее недоумение по поводу того, что они 4 года ведут войну с Украиной.

Читайте также"В Москву будут только медведи ходит": заявленіе украинского министра вызвало истерику на росТВ (видео)

Потом же он попросил ответить на "детский вопрос" и предложил "сбросить на Киев всего одну ядерную бомбочку" и тем самым "уничтожить существующий фашистский режим".

"И все - проблема решена", - подытожил он.

Напомним, ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее заявление он сделал в эфире канала телеканала «Россия 1», в ходе дискуссии, посвященной проблемам стратегического сдерживания и использования ядерного оружия.

Отметим, что сейчас в РФ идет активная борьба с так называемым "экстремизмом".

Пользователей соцсетей судят за картинки с мемами, их репосты и даже лайки к ним.

22-летняя жительница Белгородской области выложила "ВКонтакте" фото, на котором прикуривала сигарету от свечи в православном храме. Ее судили и оштрафовали за оскорбление чувств верующих.

На студента юрфака Алексея Свердлова, мечтавшего стать следователем, завели уголовное дело, обвинив в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После того, как молодой человек прошел стажировку в местном СК, его привели на допрос к его бывшему начальнику. В вину юноше вменили 12 мемов из его профиля "ВКонтакте". В их числе: фотографии девушек, пытающихся есть лапшу в мусульманских одеяниях (абаях), изображение кавказцев в красных мокасинах, а также мем про актера Уилла Смита и робота, который называет его "негром".

Читайте также"Может поработать по Москве": новое украинское оружие вызвало истерику на росТВ (видео)

Житель города Советская Гавань в Хабаровском крае поставил лайк в "Одноклассниках" демотиватору с пожеланиями смерти и позора русским, которые едут воевать в Донбасс. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку.

Глава петербургской языческой общины "Асатру" Евгений Салтыков обратился в полицию, после того как обнаружил у администратора языческого сообщества "Яблоки Идунн" Натальи Телегиной в сохраненных картинках "ВКонтакте" рисунок с викингом, занесшим молот над православным храмом. Салтыков объяснил, что не собирается поощрять "моду на неуважение, на нетерпимость". Телегину осудили на два года условно за оскорбление чувств верующих.

В Санкт-Петербурге поссорились два сторонника националистических взглядов. Один из них, пытаясь "потроллить" товарища, опубликовал коллаж: к фото приятеля на фоне флага СССР добавилась надпись, из которой следовало, что тот жаждет "триумфа сионизма". Кроме того, разозленный приятель призвал в посте убить своего товарища. Друзья помирились, но их делом теперь занимается Следственный комитет.