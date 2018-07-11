В России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу разрушил дождь (фото)
12:25, 11 июля 2018Русский міръ
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На фото видно, что проезжую часть размыло, а плитка от тротуара поотваливалась целыми кусками.
На работы было выделено более 786 миллионов рублей / Facebook Сергей Ковалинский
В России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу размыло после первого дождя. Плитка от тротуара поотваливалась целыми кусками.
Соответствующие фото опубликовал в Facebook пользователь Сергей Ковалинский.
"Это - Нижний Новгород и дорога, которую отремонтировали прямо перед мундиалем. На работы было выделено более 786 миллионов рублей. Вы, наверное, подумали, что бабло разворовали? А это просто прошел дождь. Замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко сказал, что претензий к подрядчику нет", - пояснил он в подписи к фото.
Как сообщал УНИАН, в России горящий автомобиль потушили фекалиями.
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