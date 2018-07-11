В России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу разрушил дождь (фото)

12:25, 11 июля 2018
Русский міръ
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На работы было выделено более 786 миллионов рублей / Facebook Сергей Ковалинский

В России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу размыло после первого дождя. Плитка от тротуара поотваливалась целыми кусками.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook пользователь Сергей Ковалинский.

"Это - Нижний Новгород и дорога, которую отремонтировали прямо перед мундиалем. На работы было выделено более 786 миллионов рублей.  Вы, наверное, подумали, что бабло разворовали? А это просто прошел дождь. Замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко сказал, что претензий к подрядчику нет", - пояснил он в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, в России горящий автомобиль потушили фекалиями.

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Теги: #Россия#дорога