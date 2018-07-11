В России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу разрушил дождь (фото)

На фото видно, что проезжую часть размыло, а плитка от тротуара поотваливалась целыми кусками.

В России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу размыло после первого дождя. Плитка от тротуара поотваливалась целыми кусками.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook пользователь Сергей Ковалинский.

"Это - Нижний Новгород и дорога, которую отремонтировали прямо перед мундиалем. На работы было выделено более 786 миллионов рублей. Вы, наверное, подумали, что бабло разворовали? А это просто прошел дождь. Замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко сказал, что претензий к подрядчику нет", - пояснил он в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, в России горящий автомобиль потушили фекалиями.