В российском цирке медведь напал на дрессировщика: опубликовано жуткое видео

В конечном итоге работникам шапито удается оттащить медведя от его жертвы. Мужчина, оказавшийся под животным, встает на ноги и уходит за кулисы без посторонней помощи.

В селе Ольховка Волгоградской области РФ представление цирка-шапито 16 июня едва не закончилось трагедией.

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Как говорится в аннотации к видео с инцидентом на YouTube-канале «Призыв 34», в самом начале номера медведь, которому, очевидно, не хотелось выступать, напал на дрессировщика.

«Зрители сняли инцидент на видео, а дети до сих пор отходят от шока. На записи, сделанной на камеру мобильного телефона, видно, как усталый медведь, уворачиваясь от тычков, хочет поскорее скрыться за кулисами, но ему не дают сотрудники цирка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге животное нападает на одного из мужчин с палкой, борется с ним, а потом и вовсе валит на арену и таскает по ней. Происходящее сопровождается испуганными криками зрителей. Кто-то из зала кричит: «Уведите детей!»

В конечном итоге работникам шапито удается оттащить медведя от его жертвы. Мужчина, оказавшийся под животным, встает на ноги и уходит за кулисы без посторонней помощи.

Внимание! Видео ("Призыв 34") содержит сцены насилия!