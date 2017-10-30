Падает на землю и не шевелится: юзеров напугало "спасение" медведя в России (видео)
13:56, 30 октября 2017Русский міръ
622 0
Запись заканчивается тем, как животное падает на землю и не шевелится.
Спасли или зарезали: юзеров напугало видео спасения медведя на севере РФ
На севере России в окне вагончика для рабочих застрял медведь. Чтобы вытащить косолапого, понадобился КамАЗ и трос.
Читайте такжеНастиг укротителя в два прыжка: в России медведь напал на дрессировщика (видео)
Одни российские СМИ сообщают, что животному вкололи снотворное, освободили и отпустили, а другие, что ее зарезали и из окна вытаскивали уже тушу.
Видео заканчивается тем, как животное падает на землю и не шевелится.
Как сообщал УНИАН, в Тюмени полицейский случайно выстрелил в себя на охоте, в результате чего скончался. По одной из версий, это произошло, когда мужчина решил добить прикладом ружья енота.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter