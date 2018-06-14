"Бросаются к барабану и съедают все": Якубович пожаловался на приходящих "пожрать" зрителей "Поля чудес"

Ведущий "Поле чудес" утверждает, что гости программы распихивают по карманам любые продукты.

Телеведущий российского капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович пожаловался на поведение зрителей программы, которые после съемок бросаются, сломя голову, к закускам на барабане.

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Как передает Рен-ТВ, журналистка на фестивале фантастики и науки "Старкон-2018" в Санкт-Петербурге спросила: "Куда девается жратва?!".

"Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300—400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли", – ответил Якубович.

Ведущий утверждает, что гости программы распихивают по карманам любые продукты: "Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается".

При этом знаменитый повелитель барабана подчеркнул, что "сам за соленый огурец Родину продаст".