Начинаем КВН: Масляков, Якубович и Винокур стали доверенными лицами Путина на выборах президента РФ

Российский ЦИК сегодня, 12 января, утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. Об этом сообщает РБК.

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В него вошли 259 человек. Среди них, в частности, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыкант Игорь Крутой, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший), ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Напомним, голосование состоится 18 марта - в день, когда Россия празднует оккупацию Крыма.