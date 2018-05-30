Российские сенаторы пригласили Цукерберга на заседание Совфеда РФ

Сенат отправил основателю Facebook приглашение и постарается организовать его приезд.

Совет Федерации РФ пригласил основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга на одно из своих пленарных заседаний, чтобы тот выступил перед ними в рамках «часа эксперта».

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Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я бы считала, что конкретное предложение по [приглашению на заседание] Цукерберга заслуживает внимания. Эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. Сможет он приехать или нет, это второй вопрос, но я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний. Я дала поручение, мы направили приглашение и постараемся организовать его приезд", - заявила она.

Отмечается, что с предложением пригласить Цукерберга для выступления в рамках "Часа эксперта" на заседании выступил сенатор Антон Беляков. "Я абсолютно уверен, что это человек, которому есть что сказать, человек, который смотрит в будущее", - указал он.

Спикер Совфеда также сообщила, что в сенате есть целый список предложений от сенаторов по приглашению разнообразных зарубежных экспертов.

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