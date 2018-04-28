"Война будет продолжаться вечно": в РФ признали невозможность блокировки Telegram

Основная проблема в том, что Telegram - это приложение, а не сайт.

Мессенджер Telegram невозможно заблокировать путем блокировки IP-адресов, поскольку это приложение, а не сайт.

Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сообщает издание РИА Новости. Он назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

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"Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал он.

Мариничев отметил, что Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Как сообщал УНИАН, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова.

Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.