В России 13-летний школьник всадил нож в спину сожителя своей матери

27-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки.

Следователи Ленинградской области проводят проверку по факту поножовщины, произошедшей в ходе семейной ссоры в деревне Пудомяги Гатчинского района. Там малолетний школьник всадил нож в спину сожителя его матери. Это произошло после того, как мужчина запретил мальчику идти на прогулку.

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Как передает NEWSru.com, 27-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. По предварительным данным, 8 мая 2018 года пострадавший находился в съемной квартире в деревне Пудомяги, где между ним и 13-летним сыном его сожительницы произошла ссора. В ходе нее мальчик "нанес один удар кухонным ножом в спину мужчины".

Следователи опросили пострадавшего "и других заинтересованных лиц". Установлено, что причиной конфликта стал запрет идти гулять. Ранее мальчик, подозреваемый в нападении с ножом, в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Медики прооперировали пострадавшего, которого поместили в реанимационное отделение. "Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - добавили в СК РФ.

Как сообщал УНИАН, недавно жителя Москвы убили во время выполнения задания пикап-тренера.