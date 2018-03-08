Жителя Москвы убили во время выполнения задания пикап-тренера - СМИ

В теоретической ситуации, где парень защищает девушку, нож в руках хулигана оказался настоящим.

В Москве молодой парень погиб во время выполнения задания своего пикап-тренера.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 24-летний парень по имени Ренат вместе с друзьями решил научиться ухаживать за девушками и «получить пропуск за френдзону». Ребята нашли тренера, «гуру пикапа и саморазвития» Бориса Маркиша. Он любезно согласился научить ребят за 75 000 рублей.

Читайте такжеВ России из реки Амур достали 26 пар человеческих кистей

«Одним из заданий была самооборона. Точнее, теоретическая ситуация, где к вашей девушке на улице пристает хулиган. Ренат был в роли защитника, Маркиш — в роли хулигана. К сожалению, в этой теоретической ситуации, нож в руках хулигана оказался почему-то настоящим», – говорится в сообщении.

Во время отработки приемов Борис воткнул оружие в грудь Рената, и молодой человек скончался до приезда скорой.

Учителя забрала полиция. По его словам, все это ужасное недоразумение и случайность.