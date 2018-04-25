Российские ученые призвали остановить "вредоносную деятельность" Роскомнадзора

В обращении к российскому правительству они отмечают, что "из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора" ученые лишились доступа к специализированным научным ресурсам.

Общество научных работников (ОНР) обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», из-за попыток которого заблокировать Telegram оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов.

Читайте такжеВ России в рамках борьбы с Telegram начали блокировать Google

Открытое письмо опубликовано на портале ОНР. Из обращения следует, что "из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора ученые лишились доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science и поисковой системе Google".

Кроме того, была сорвана подача заявок на конкурсы грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, частично парализован учебный процесс в таких вузах, как МГУ и ВШЭ, и затруднен доступ к сайту Вольного сетевого сообщества «Диссернет», «разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора».

Авторы письма выразили возмущение перебоями работы сети. «Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», - подчеркнули ученые.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Представители Роскомнадзора заблокировали миллионы IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.