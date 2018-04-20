Разъяренные хакеры обозначили здание Роскомнадзора как «гей-бар» на картах Google

Также они переименовали ведомство в "Роскомпозор".

Российские интернет-пользователи устроили атаку на сервис Google Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре.

Об этом пишет "Медуза".

Так, главное здание ведомства на Китайгородском проезде в Москве им удалось переименовать в Роскомпозор. Вместо часов работы они указали: «Закрыто навсегда».

В ходе атаки в ночь на 20 апреля пользователи также изменили категорию учреждения — на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер». Утром пятницы в карточке Роскомнадзора была снова указана категория «Государственное учреждение».

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Пользователи также оставили Роскомнадзору десятки негативных отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,2 из 5. В раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги «Что такое терроризм» и видео с кошкой.

Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора.

По всей видимости, атака пользователей связана с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram. Они привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова. Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси.

Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля. После этого пользователи также устроили массовые атаки на страницы Госдумы и Единой России в соцсети «ВКонтакте»: они оставляли десятки тысяч комментариев, в которых требовали не блокировать Telegram.