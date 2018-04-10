Депутаты Госдумы РФ не смогли объяснить, что такое ключи шифрования Telegram (видео)

Глава фракции ЛДПР сравнил ключи шифрования мессенджера с ключами от квартиры.

Журналисты «Русской службы BBC» в связи с иском о блокировке мессенджера Telegram провели среди депутатов Госдумы РФ опрос, в котором просили их объяснить простым языком, что такое «ключи шифрования».

Так, вице-спикер госдумы Петр Толстой заявил, что ключи шифрования – это «желание соблюсти закон, который действует в стране».

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Депутат Раиса Карамзина ответила, что не может объяснить этого, потому что парламент по закону еще не голосовал, но обещала разобраться в вопросе ко второму чтению (отмечается, что в 2016 году Карамзина проголосовала за так называемый «Закон Яровой» в трех чтениях).

Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ключи с ПИН-кодом в банке.

«Ключи, как от квартиры. Ключи дайте! Иначе – будем ломать дверь», - заявил глава фракции ЛДПР журналистам BBC.

Глава комитета по связи Леонид Левин назвал ключи «определенной математической программой», а депутат Госдумы Евгений Ревенко указал, что уровень дискуссий о возможности передачи власти ключей – не на уровне законодателей. «Законодатель установил норму – ее нужно выполнять», - заявил он.

Журналисты, в свою очередь, рассказали, что ключи шифрования – это код, который используется в криптографическом алгоритме Telegram для чтения сообщений.

Напомним, 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей (около 370 тысяч гривень) за отказ передать ключи для шифрования информации.

После этого Роскомнадзор заявил, что требует от Telegram предоставить эти ключи ФСБ в течение 15 дней. В случае невыполнения требования ведомство пригрозило обратиться в суд.

6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд города Москвы с требованием блокировки мессенджера Telegram.