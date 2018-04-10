Сурков процитировал рэпера Оксимирона и спрогнозировал России века геополитического одиночества

По словам помощника российского президента, Россия – это «страна-полукровка» с гибридной ментальностью и биполярной историей.

Помощник президента РФ Владислав Сурков в своей статье, посвященной геополитическому будущему России, процитировал российского репера Оксимирона, назвав его «классиком отечественной поэзии».

Статья Суркова опубликована в журнале "Россия в глобальной политике". Помощник российского президента указывает, что Россия не смогла интегрироваться ни в восточный, ни в западный мир, и представляет из себя «западно-восточную страну-полукровку», с «двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией и биполярной историей».

Читайте такжеВолкер: после "перевыборов Путина" Россия может вернуться к переговорам по Донбассу

Политик отмечает, что в 2014 году завершилось «эпическое путешествие России на Запад», после которого для страны началось неопределенно долгое новое время геополитического одиночества.

«Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания», - отмечает он.

«Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: «Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?!», - заключил Сурков, добавив, что эпоха будет интересной.

Отметим, что это слова звучат в композиции российского репера Оксимирона «Неваляшка».

Напомним, СМИ неоднократно называли Владислава Суркова человеком, который сыграл центральную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими террористами на Донбассе.