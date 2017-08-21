Главную роль в управлении боевиками на Донбассе играет советник Путина Сурков - Fox News

Советник президента РФ Владислав Сурков сыграл центральную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими сепаратистами, борющимися против правительства Украины. Об этом со ссылкой на бывших лидеров повстанцев, а также украинских и западных чиновников, пишет Fox News.

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Собеседники Fox говорят, что главный помощник президента России Владимира Путина Сурков был связан с повстанцами, которые захватили территории на востоке Украины, с начала 2014 года, вскоре после того, как российские войска оккупировали Крым. Он находится под американскими и европейскими санкциями за свою роль в аннексии Крыма.

"Путин – отец" сепаратистского движения, сказал Валентин Наливайченко, возглавлявший СБУ в течение первых 15 месяцев после Революции. "Сурков – няня", – добавил он.

Сурков не ответил на вопросы журналистов, отправленные через пресс-службу Кремля.

Россия заявляет, что у нее есть влияние на сепаратистов, но отрицает контроль над ними и представляет конфликт в Украине как гражданскую войну. Она неоднократно утверждала, что поддерживает мирные соглашения, подписанные в Минске, направленное на реинтеграцию сепаратистского региона в Украину, но придание ему большей местной автономии.

Издание отмечает, что 2013 году Сурков курировал спорные территории Грузии, которые Россия вывела из-под контроля Грузии после войны в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России Владиславом Сурковым, состоится сегодня, 21 августа, в Минске, и будет закрыта для прессы.

Напомним, что после встречи с Сурковым в Минске Волкер приедет в Киев. 23 августа Волкер прибудет в Украину, где присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины..