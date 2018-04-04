В РПЦ рассказали о пьяном архимандрите, спевшем "Мурку" в трапезной московского храма (видео)

"Видно, что и батюшки, и монахини присутствующие не в восторге от происходящего, но никто из них не смеет возразить, раз это любимец епископа", - отметили в РПЦ.

Российский журналист Александр Невзоров опубликовал в Twitter видеозапись, на которой в трапезной московского храма пьяный высокопоставленный священник исполняет песню "Мурка".

В руководстве РПЦ заявили, что на видео - личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. "По одежде видно, что это теплое время года, не репортаж, конечно, с места событий. Но поражает именно то, что это считается само собой разумеющимся. Видно, что и батюшки, и монахини присутствующие не в восторге от происходящего, но никто из них не смеет возразить, раз это любимец епископа. Раз в его присутствии, значит, все можно", - сказал Протодиакон РПЦ Андрей Кураев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что действие происходит в трапезной московского Храма иконы Божьей матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.

Как сообщал УНИАН, ранее в России уволили областного министра и его заместителей, которые снялись в безумном видео. На видео чиновники изобразили игру в карты на бюджетные деньги, распитие алкоголя, переодевание в женщин, поездку на охоту с настоящим оружием и поход в баню с медведем и мужским стриптизом. Позже выяснилось, что видео, стоившее чиновникам должностей, было снято в качестве шутки для корпоратива и не предназначалось для публикации.