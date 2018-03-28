В России автобус МЧС поехал проверять пожарную безопасность торгового центра и загорелся (видео)

После трагедии в кемеровском ТЦ по всей России проходят проверки систем пожарной безопасности в ТЦ.

В России загорелся автобус, в котором находились журналисты, приглашенные для освещения проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах Владимира.

Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Шулаева.

Люди оперативно эвакуировались, пострадавших нет.

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"В автобусе произошло возгорание во время следования. Его [возгорание] сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы", - уточнила собеседница агентства.

В момент возгорания в автобусе находились около 12 человек - представители пресс-службы и местных СМИ, которые участвовали в освещении совместной проверки торговых центров, организованной МЧС и прокуратурой.

Отметим, что после трагедии в кемеровском ТЦ по всей России проходят проверки систем пожарной безопасности в ТЦ.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.