Трагедия в Кемерово: следователи восстановили картину гибели людей в кинотеатре

Из-за того, что никакого специального оповещения о пожаре в ТЦ не было, люди не понимали, что происходит. Они неспеша собирали вещи, вместо того, чтобы быстро выбежать из залов.

Следователи восстановили картину гибели людей в кинозалах кемеровского ТРЦ "Зимняя Вишня". Ключевые показания дали самые важные свидетели произошедшего билетные контролеры кинотеатра - Наталья Наймушина и Олеся Богатенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Когда начался пожар, мы заметили, что не работает тревога. Но пошел сильный дым со стороны игровой комнаты. Мы стали забегать в залы и кричать, что надо выходить, горим. Часть людей стала сразу выбегать, а другая часть медленно собирала вещи. Огонь очень быстро двигался, пошел очень черный и густой дым, нам пришлось уходить, люди уже не могли выйти из зала через обычный выход", - рассказали свидетели.

Читайте такжеНазвано окончательное число жертв пожара в Кемерово

Мама погибших в пожаре девочек Вероники и Василисы Трусовых рассказала, что никакого специального оповещения о пожаре в ТЦ не было.

"Все было как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли... За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", - рассказывает женщина.

"Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели,чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную воду. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через 2 шага муж потерял сознание. Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале...", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.