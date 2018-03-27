Дипломатическая война: посольство России устроило в сети голосование по закрытию генконсульства США

В посольстве предложили проголосовать в Twitter, какое генконсульство США закрыть в России.

Посольство России в США предложило в своем твиттере проголосовать за то, какое американское генконсульство в России стоит закрыть в ответ.

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«Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.