В США проводится крупнейшая в истории Америки высылка представителей российских спецслужб - посол

Посол США в России заявляет, что сегодняшние действия делают США более безопасным местом и ограничивают возможность России шпионить за американскими гражданами.

Из Соединенных Штатов высылают представителей российских спецслужб, и это является самой высылкой в истории Америки.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман, его заявление размещено на страничке посольства в Twitter.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о высылке десятков представителей спецслужб России из США наряду с закрытием консульства (России) в Сиэтле. Это самая масштабная высылка представителей спецслужб (РФ) в истории США», - подчеркнул Хантсман.

По его словам, сегодняшние действия делают США более безопасным местом тем, что ограничивают возможность России шпионить за американскими гражданами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности Соедененных Штатов.

Читайте такжеДипломатическая война против РФ: как Европа, Украина и США отреагировали на отравление Скрипаля

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Соединенные Штаты Америки приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэттле в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Скрипаля.

В заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп «распорядился изгнать десятки российских офицеров разведки из Соединенных Штатов и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за его близости к одной из баз подводных лодок и штаб-квартиры компании Boeing».

Отмечается, что США принимают эту меру совместно с cоюзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Великобритании.