Латвия депортировала российских музыкантов вместе с их балалайками

При депортации таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.

Участников ансамбля балалаечников «Рязанская гармонь» арестовали во время концерта на сцене в латвийском Вентспилсе.

Читайте такжеНеудачное ограбление: в РФ оставленные вором следы на снегу привели к его дому на соседней улице

Об этом сообщает российское издание «Панорама» со ссылкой на художественного руководителя коллектива Иосифа Шмулевича.

«Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, «Яблочко» — наш главный хит», — сказал Шмулевич.

После концерта все участники коллектива были депортированы из Латвии с пятилетним запретом на въезд. Также таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.