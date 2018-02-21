В Латвии обвинения в коррупции главы центробанка связали с попыткой повлиять на выборы

Минобороны Латвии считает, что "операция" по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалась в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Министерство обороны Латвии считает, что обвинения в адрес председателя центрального банка страны Илмарса Римшевичса могут быть частью дезинформационной кампании извне, направленной на то, чтобы снизить доверие к правительству и повлиять на запланированные на октябрь этого года выборы.

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В заявлении, распространенном во вторник, 20 февраля, министерство отметило, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалась в предвыборный период в США, Франции и Германии, сообщает агентство Reuters, передает DW.com.

О том, что действия Novik bank в СМИ являются провокацией, направленной против Латвии, уже заявили и премьер-министр страны Марис Кучинскис и министр финансов Данная Рейзниеце-Озола, которая ранее призвала Римшевичса уйти в отставку.

Сам подозреваемый в коррупции глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс, которого накануне выпустили из-под стражи под залог в 100 тысяч евро, называет деятельность в стране российского бизнесмена Григория Гусельникова аферой. Последний является крупнейшим акционером этого банка Novik bank и недавно обратился в международный третейский суд с иском за якобы требование взятки.

Римшевичс также заявил, что не намерен уходить с поста в связи с коррупционным скандалом. "Я принял решение не подавать в отставку, потому что я невиновен", - заверил глава центробанка на пресс-конференции 20 февраля.

Тем временем в Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг главы Банка Латвии, который входит и в состав Совета Европейского центробанка. "Мы видим ущерб, нанесенный репутации Латвии", - заявил во вторник в Брюсселе Валдис Домбровскис, заместитель председателя Еврокомиссии и бывший глава латвийского правительства. По его словам, в ЕС ожидают, что соответствующие органы Латвии разберутся с этим вопросом.

Илмарс Римшевичс был задержан в воскресенье с возможностью выйти на свободу под залог в 100 тысяч евро. Эту сумму тот же день внес друг главы центрального банка страны. Перед этим в квартире и офисе главы Банка Латвии провели обыски, а самого Римшевичса допросили.