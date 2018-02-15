Охотники на привидений: в России полицейские для борьбы с нечистью вызвали на помощь священника

Полицейские стали свидетелями необъяснимых вещей.

В Томской области Росии сотрудники полиции, приехавшие на необычный вызов от жильцов одного из частных домов, обратились за помощью к священникам.

Согласно рапорту полиици, который оказался в распоряжении Tomsk.ru, в понедельник днем от жильцов частного дома, супружеской пары и их 15-летнего приемного сына, поступило сообщение о том, что в доме «происходит что-то странное, в том числе летают ножи». Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что в доме беспорядок: разбросаны вещи, мебель, а в одну из стен на кухне воткнут нож.

Читайте такожУ Росії показали концепт "солдата майбутнього", здертий з відеогри Ghost Recon (фото)"По словам жильцов дома, вот уже двое суток в доме летают предметы, падает мебель, причем даже в присутствии сотрудников полиции полтергейст продолжился — упал шкаф, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки упали книги. Как значится в рапорте, не найдя рационального объяснения происходящему, полицейские обратились за помощью к священникам, которых пригласили в проблемный дом для проведения обряда освящения", - сообщает издание.

Происходящее журналистам подтвердили и священослужители.

«В рапорте кратко и лаконично отражено все, что на самом деле происходило в этом доме. Нам вчера параллельно звонили и из полиции, и родители юноши, живущего в этом доме. Священнослужитель из Колпашевской епархии приезжал к этой семье, побеседовал с ребенком, с родителями, помолился. Он также был свидетелем всех тех вещей, которые описаны в рапорте. По приезду священника так называемый «полтергейст» немного утих, но потом эти явления продолжились вновь», — рассказал священник.

Как сообщал УНИАН, в Саратовской области сотрудники следственного комитета побили посетителя караоке-бара. Причиной стали различные предпочтения в музыке.