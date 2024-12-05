День святого Николая в Украине 2024 отмечают 6 декабря по новому стилю и 19 числа по старому. У украинцев есть традиционные блюда к празднику, которые каждый может повторить дома. Не забудьте угостить близких и поздравить их с большим торжеством.
Меню на День святого Николая не должно содержать продуктов животного происхождения, поскольку продолжается Рождественский пост 2024. Исключением являются детские гостинцы "николайчики". Детям разрешено не поститься, поэтому в печенье для них можно добавлять яйца и сметану.
Постный борщ
День святого Николая в Украине не обходится без борща - главной гордости украинцев.
Ингредиенты:
- картошка - 4 шт.;
- свекла - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- капуста - 150 г;
- лавровый лист - 1 шт.;
- томатная паста - 2 стол. л.;
- соль, перец по вкусу.
Картошку почистите кубиком и выложите в бульон одновременно с лавровым листом. Варите примерно 15 минут.
За это время сделайте зажарку - натрите на терке свеклу и морковь, а лук мелко порежьте. На разогретой с маслом сковороде жарьте лук 3 минут, затем добавьте морковь и готовьте ещё 4 минут. Выложите свеклу, добавьте томатную пасту и влейте немного воды из кастрюлю. Посолите и поперчите, добавьте щепотку сахара и готовьте ещё 5 минут под крышкой.
В кастрюлю с картошкой выложите нашинкованную капусту и варите 3 минуты. Затем достаньте лавровый лист и выложите зажарку, готовьте ещё примерно 5 минут. Доведите борщ до вкуса и оставьте настояться под крышкой 20-30 минут.
Если любите добавлять рыбу в традиционное блюдо, то попробуйте постный борщ с килькой и фасолью.
Скумбрия запеченная в духовке
Мясо в пост запрещено, поэтому главное, что пекут на Николая Чудотворца - это различная рыба.
Ингредиенты:
- скумбрия - 2 шт.;
- лимон - 1 шт.;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- соль, специи по вкусу.
Рыбу промойте, выпотрошите, посолите и посыпьте приправой снаружи и внутри брюха. Включите разогреваться духовку до 200°. Выстелите фольгой противень для запекания. Выложите рыбу и сверху украсьте кружочками лимона. Полейте скумбрию маслом и накройте фольгой сверху. Запекайте 20 минут при 200°, затем снимите верхнюю фольгу и готовьте ещё 15 минут.
Вареники на кипятке с картошкой
Сытные вареники - отличный вариант, что можно приготовить на ужин в праздник.
Ранее мы подробно рассказывали о том, как замесить идеальное тесто на вареники с кипятком.
Для начинки отварите 500 г картофеля до готовности и разомните в пюре. Одну луковицу мелко нарежьте и пожарьте на сковороде, вмешайте к картошке. Тесто тонко раскатайте, выложите начинку и слепите изделия.
Варите вареники с картошкой в подсоленном кипятке, пока они не всплывут на поверхность. Подавайте с маслом или грибами.
Печенье "николайчики"
Это традиционные западаноукраинские пряники, которые делают в форме самого Николая.
Ингредиенты для пряников:
- мука - 400 г;
- яйцо - 1 шт.;
- сметана - 2 стол. л.;
- сахар - 180 г;
- мёд - 1 стол. л.;
- сода - 1 чайн. л.;
- сливочное масло - 50 г;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- корица и другие специи по вкусу.
Ингредиенты для глазури:
- яичный белок - 3 шт.;
- сахарная пудра - 350 г;
- пищевые красители по желанию.
Для теста смешайте сухие ингредиенты - муку, сахар, корицу, мёд, соду (гасить не нужно). Вмешайте яйцо, сливочное масла и сметану, и вымесите густое тесто. Положите в миску, накройте полотенцем и поставьте на час в холодильник.
Разогрейте духовку до 180°. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 см. Вырежьте печенье с помощью формочек. Смажьте противень подсолнечным маслом. Выпекайте николайчики 7-8 минут.
Сделайте глазурь - взбейте яичные белки и постепенно добавляйте сахарную пудру, пока не получится консистенция густой сметаны. По желанию покрасьте пищевыми красителями или фруктовыми соками, и украсьте печенье.