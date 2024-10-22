Дата Дня святого Николая изменится из-за перехода на новоюлианский календарь.

День святого Николая в Украине открывает цикл зимних церковных праздников, которые заканчиваются Крещением. У многих людей он является любимым торжеством в году. А больше всего эту дату любят дети, ведь они получают подарки от доброго святого. В этот день верующие вспоминают святого, известного добродетельными делами.

С переходом церкви на современный новоюлианский календарь не все верующие знают, какого числа День святого Николая по новому стилю. Мы назвали дату праздника и главные запреты.

Когда День святого Николая 2024

День святого Николая 2024 по новому стилю отмечается 6 декабря. Эту дату нужно запомнить. После перехода на современный церковный календарь именно в такой день дети будут получать подарки от святого.

Видео дня

Однако не все религиозные общины перешли на новый стиль. 19 декабря - вот когда День святого Николая отмечался ранее.

Напомним, что дополнительного выходного на День Николая не будет. Во время действия военного положения в Украине отменены все праздничные нерабочие дни.

Что нельзя делать на святого Николая

Праздник святого Николая украинцы любят за традицию дарения подарков. В эту волшебную дату Николай Чудотворец приносит подарок под подушку тем детям, которые в течение года отметились хорошим поведением. Некоторые взрослые тоже обмениваются подарками в честь торжества.

Однако у праздника есть не только приятные традиции, но запреты. В День святого Николая нельзя:

злиться, сквернословить, обзывать других людей;

желать зла другим людям;

ругать детей, кричать на них;

заниматься тяжелым физическим трудом;

ссориться и вспоминать старые обиды.

В этот праздник важно проявлять щедрость и доброту, не отказывать в помощи людям, ведь сам Николай Чудотворец славился милосердием.

Также важно помнить, что церковь не одобряет любые магические практики и ритуалы. Хотя в народе гадания на День святого Николая весьма популярны.

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