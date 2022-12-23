УНИАН рассказал, как приготовить очень вкусный и ароматный постный борщ.

Украинский борщ - главная гордость нашей национальной кухни. Наваристый красный суп на мясном бульоне стал известен во всем мире. Однако во время поста или диеты становится актуальным постный постный рецепт борща. Для приятного аромата и густоты в такой борщ обычно добавляют рыбную консерву, поскольку рыба разрешена в пост, но рыбу можно заменить грибами или просто исключить.

Ранее мы рассказывали, как испечь ароматные пампушки с чесноком, чтобы борщ был ещё вкуснее.

Постный борщ с килькой и фасолью

Килька в томатном соусе - 1 банка.

Фасоль красная - 1 стак.

Картошка - 400 г.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Томатная паста - 1 стол.л.

Свекла мелкая - 2 шт. (или 1 большая).

Капуста - 300 г.

Подсолнечное масло - 4 стол.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 2 зубч.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Фасоль залить холодной водой и замочить на ночь. Затем слить воду, залить новую и варить фасоль 1 час. Этот шаг можно пропустить, если используете консервированную фасоль.

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Морковь натереть на крупной терке, чеснок раздаваить, а лук мелко порезать. Обжаривать лук с морковью и чесноком на горячей сковороде с подсолнечным маслом 10 минут. Затем добавить в сковороду мелко натертую свеклу и томатную пасту, жарить до мягкости ещё 10 минут.

Капусту мелко нашинковать и переложить в кастрюлю с фасолью. Варить 10 минут. Затем почистить и нарезать картошку кубиками, также выложить в кастрюлю. Варить еще 15 минут. Затем добавить в борщ овощную зажарку, кильку в томате и лавровый лист. Варить борщ ещё 15 минут и выключить огонь. В конце посолить и поперчить борщ, добавить зелень и оставить блюдо настаиваться под закрытой крышкой.

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