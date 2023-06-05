Можно приготовить "ленивый" домашний пирог с жимолостью.

В конце мая поспела очень полезная и вкусная ягода - жимолость. Если вы хотите получить от нее максимум пользы, конечно же, стоит вдоволь "заправиться" ею в сезон - то есть наесться. Самое главное - знать меру. Стоит отметить, что 200 граммов сока жимолости могут резко снизить кровяное давление.

Чтобы получить максимум пользы, нужно знать, как правильно сохранить жимолость, а для удовлетворения вкусовых рецепторов - понимать, какими способами ее лучше готовить. Из жимолости вы можете сделать мусс, с жимолостью готовят штрудель. Ягоду также можно заморозить на зиму, приготовить варенье или компот.

Изумительный быстрый мусс из жимолости - пошаговый рецепт

Самое главное - такой десерт готовится достаточно быстро, и для него понадобятся привычные ингредиенты. Что нужно для мусса:

Видео дня

125 граммов жимолости;

250 миллилитров воды;

20 граммов манки;

30 граммов сахара.

Первым делом разберитесь с ягодами - жимолость для мусса нужна чистая и качественная. Разомните ягоды и выжмите сок. Залейте отжатые измельченные ягоды кипятком, а потом поставьте вариться на большом огне приблизительно 5 минут.

Потом процедите отваренные измельченные ягоды. В полученную жидкость необходимо добавить манку и сахар. Когда сделаете это - сварите кашу (она должна быть густая).

После того, как каша остынет до комнатной температуры, влейте в нее сок жимолости и все взбейте так, чтобы получилась крутая пена. Потом разложите блюдо по небольшим тарелочкам и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Хорошо остывший мусс можно украшать и подавать на стол.

"Ленивый" штрудель с жимолостью - пошаговый рецепт

Очень быстро можно приготовить непривычное для украинцев блюдо. Чтобы оно получилось, возьмите:

слоеное бездрожжевое тесто - 500 г;

около 500 г спелой и сладкой жимолости;

1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;

желток.

Промойте и просушите жимолость. В сухую ягоду всыпьте крахмал и все аккуратно перемешайте. Раскатайте тесто, чтобы получился тонкий прямоугольник, а потом распределите по поверхности ягоды. Оставьте по краям несколько свободных сантиметров.

Сформируйте штрудель - скрутите плотную "колбаску" и тщательно защипните края, чтобы начинка не "сбежала". На штруделе нужно сделать небольшие надрезы. Также пирог стоит смазать желтком. Если вы сладкоежка - посыпьте штрудель сахаром.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог приблизительно 30 минут.

Как приготовить компот из жимолости на зиму

Рецепт предельно простой. Вам понадобятся:

банка объемом 1 л;

стакан чистой жимолости;

кипяток;

0,5 стакана сахара.

Аккуратно пересыпьте жимолость в банку, залейте все кипятком и прикройте крышкой. Жидкости нужно дать постоять в спокойствии приблизительно 15 минут. Потом слейте жидкость в кастрюлю (ягоды должны остаться в банке) и добавьте сахар. Поставьте жидкость с сахаром на огонь, дайте ей закипеть, а после этого влейте все назад в банку и закройте крышкой.

Банки стоит укутать чем-то теплым до полного остывания, а потом переставить в прохладное место.

Быстрое варенье из жимолости - простой рецепт

Для приготовления такого варенья понадобится минимум ингредиентов. Возьмите:

1,5 кг жимолости;

10 г агар-агара;

1,2 кг сахара.

Перед тем, как начинать варить такое варенье из свежей жимолости, ягоды необходимо помыть и перебрать. Потом пересыпьте жимолость в кастрюлю или миску, в которой будете варить варенье.

Сначала в ягоды всыпьте примерно половину необходимой порции сахара и все тщательно разомните. Подготовленную массу отставьте на несколько часов или на ночь.

Когда масса настоится, подготовьте банки и крышки - простерилизуйте их и займитесь приготовлением агар-агара. Всыпьте агар-агар в кастрюлю, залейте теплой водой, перемешайте и оставьте смесь в покое на 10-15 минут.

В это время поставьте емкость с заготовкой на варенье на огонь, всыпьте туда оставшуюся часть сахара, перемешайте и подождите, пока на нем появится пенка. Поставьте на огонь кастрюлю с агар-агаром и постоянно помешивайте его, пока он не станет похожим на гель.

Когда жимолость с сахаром почти закипит, - добавьте агар-агар, при этом все постоянно помешивайте, пока масса не закипит. Когда масса раз закипит - перемешайте ее, чтобы пена осела. Потом подождите, пока все снова закипит, перемешайте и выключайте огонь.

Разлейте горячее варенье в банки и закройте крышками. Такое варенье получается в меру сладкое. Если вы любите очень сладкое, - тогда используйте сахара столько, сколько и ягод.

Как правильно заморозить жимолость на зиму

Перед тем, как замораживать ягоду, ее нужно промыть, а потом - просушить. Если вы не сделаете этого перед замораживанием, ягоды слипнутся.

Жимолость сама по себе очень нежная и во время "купания" или перекладывания может повредиться, поэтому ее можно аккуратно вымыть прямо в саду - тщательно полить куст со шланга, а потом подождать, пока ягода высохнет, и уже потом ее вырвать и перейти непосредственно к замораживанию.

Соберите ягоды в контейнер, в котором будете их замораживать. Поставьте емкость с жимолостью в морозильник сначала без крышки. Через 4 часа встряхните посуду и закройте крышкой.

Зимой из замороженной ягоды вы тоже сможете сделать варенье. Кроме того, легко удастся приготовить начинку для штруделя. Варенье из замороженной жимолости и начинка для пирога готовятся точно также, как и из свежей ягоды, единственный дополнительный шаг - нужно подождать, пока ягода разморозится.

УНИАН ранее объяснил, как использовать одуванчик в кулинарии - опубликованы рецепты замечательного десерта.

Вас также могут заинтересовать новости: