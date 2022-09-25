Компот из винограда можно сварить сразу или заготовить на зиму - в любом случае будет вкусно.

Компот из винограда хорошо варить из кислых и полудиких сортов растения. Если виноград не годится для приготовления вина, а в сыром виде его есть не хочется - сварите из него прекрасный напиток. Такой напиток не только вкусный, но и очень полезный.

Ранее мы также рассказывали, как сделать вкусный салат с виноградом.

Простой компот из винограда

Виноград - 600 г.

Сахар - 200 г.

Вода - 3 л.

Как сварить

Виноград помойте и переберите от гнилых ягод. Доведите воду с сахаром до кипения. Добавьте целый виноград в сахарный сироп. Варите под крышкой на среднем огне 6-8 минут.

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Как заготовить на зиму

Выложите помытый виноград в стерилизованные банки и засыпьте сахаром. Залейте кипятком доверху банок. Возьмите большую кастрюлю и постелите на дно ткань.

Выставьте в кастрюлю банки с компотом и залейте водой до середины банок. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 15 минут. Затем достаньте банки с компотом из кастрюли и закатайте крышками.

Компот из винограда и яблок

Яблоки - 3 шт.

Виноград - 350 г.

Сахар - 300 г.

Вода - 3 л.

Как сварить

Яблоки крупно нарежьте и очистите от семян. Виноград помойте и переберите. Воду с сахаром доведите до кипения. Добавьте в воду виноград и яблоки. Варите под крышкой 10 минут. В конце приготовления для яркого вкуса можно добавить веточку мяты.

Как заготовить на зиму

Яблоки нарезать крупными кусочками. Выложить в стерилизованные банки вместе с виноградом. Довести до кипения воду с сахаром и залить сироп в банки. Поставить банки с компотом в большую кастрюлю с тканью на дне. Залить воду в кастрюлю по середину банки и кипятить 15 минут. После этого закатать банки стерилизованными крышками.

Компот из винограда с лимоном

Вода - 2 л.

Виноград - 600 г.

Сахар - 250 г.

Половина лимона.

Как сварить

Довести до кипения воду с сахаром. Лимон нарезать тонкими кольцами. Виноград вымыть и перебрать. Добавить виноград и лимон в кипящую воду. Варить 10 минут на небольшом огне.

Как заготовить на зиму

Выложить в банку виноград и кольца лимона. Наполнить стерилизованную банку кипятком и настаивать 15 минут. Затем слить кипяток в кастрюлю и добавить сахар. Ещё раз довести до кипения жидкость и снова залить в банки с фруктами. Закатать банки стерилизованными крышками.

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