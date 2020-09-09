Такие вкусности оценят дети, а также им охотно будут лакомиться друзья на гостеприимной встречи.

Пончики нынче являются отличной уличной едой, однако данные вкусности можно приготовить и дома. Такой десерт охотно попробуют ваши друзья на гостеприимной встречи и оценят дети.

Творожные пончики

Для сырных пончиков рецепта понадобится 300 г творога (творог), 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 стакан муки, 3 столовые ложки сметаны и подсолнечного масла для жарки, соль и сода - на кончике ложки.

Творог смешайте с сахаром, сметаной и яйцами. Необходимо добавлять по четверть чайной ложки соли и соды. В последнюю очередь кладем муку и хорошо вымешиваем.

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Чтобы тесто получилось эластичным, пусть минут 15 оно полежит прикрыто полотенцем. Сделаем колбаску, разделим ее на кусочки 2-3 см и каждый кусочек скатаем в шарик.

Между тем в глубокую сковороду наливаем масло и ставим на огонь, чтобы хорошо раскаленный. Наши шарики аккуратно опускаем в масло, перемешиваем шумовкой для равномерного обжаривания. Пончики получаются золотистого цвета.

Американские пончики (рецепт на 40 пончиков)

Понадобится: поллитра теплого молока, 1,5 столовой ложки дрожжей, 4 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 3 яичных желтка, 50 г сливочного масла, 50 г ароматного алкоголя, 2 г ванилина, 4 стакана муки.

Для глазури: 250 г сахарной пудры и пол стакана молока.

Чтобы сделать тесно, нагрейте молоко, добавляя в него дрожжи, муку, сахар и соль. По консистенции, смесь должна быть похожа на сметану. Поставьте на 30 минут в теплое место. Когда появятся пузырьки - добавляйте молоко, сливочное масло, коньяк, желтки и муку. Замесите тесто и дайте ему подняться.

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Готовое тесто раскатываем толщиной 3 мм. Вырезаем выемкой кружочки. В середине каждого делаем маленькое отверстие. Бублики оставляем на 1:00. В кастрюлю с толстыми стенками наливаем масла ровно столько, чтобы пончики в нем плавали.

Жарим пончики со всех сторон в горячем масле. Готовые пончики посыпаем пудрой.

Пончики на кефире

Понадобится: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 чайная ложка соды, сахара и соли, 3 столовые ложки растительного масла и 1 стакан муки.

В кефир добавляем яйцо, всыпаем соль и сахар. После этого добавляем соду. После окончания активного процесса пенообразования вливаем масло.

Муку просеиваем, тогда она становится пышной, без примесей, обогащенный кислородом.

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Добавляем муку в миску и вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не получится гладким и эластичным. Делим тесто пополам и каждую часть раскатываем скалкой. Стаканом вырезаем кружки.

В середине каждого из них делаем выемку маленького диаметра, чтобы получилось кольцо. Жарить кольца надо в горячем растительном масле равномерно с двух сторон. Готовые пончики посыпаем сахарной пудрой.

Пончики со сгущенкой

Вам понадобится: полбанки сгущенного молока, 2 яйца, 2 стакана муки, по 0,5 чайной ложки соли и соды, подсолнечное масло для жарки.

Для приготовления теста для пончиков из сгущенного молока надо взбить яйца со сгущенным молоком, добавить соль и политую уксусом соду. Затем добавить муку. Замесить тесто и так оставить на 15 минут.

Далее сформировать жгутик толщиной в два пальца, нарезать кусочки, сделать из них шарики.

В глубокой сковороде прожарить в масле пончики. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН