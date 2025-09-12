Зеленский напомнил, что цель Путина не изменилась: это оккупация всей Украины.

Президент России Владимир Путин так "раскрутил свою машину войны", что сейчас уже не способен ее остановить. Об этом в своем выступлении на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Цель Путина - это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил свою машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели, его личные цели изменить фундаментально", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что предложения обмена территориями и попытки соблазнить Путина восстановлением торговли РФ с США и остальным миром не смогут остановить войну.

"Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо. И Путин начнет ее останавливать сам, когда почувствует действительно, сам почувствует, что ресурсы для войны будут заканчиваться", - сказал Зеленский и добавил, что Россия должна поверить, что США, Европа и вообще Запад не позволят России воевать.

По его словам, нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель "сохранить свою экономику, свою систему, сохранить свое, ради чего он все эти годы существует".

Зеленский подчеркнул, что если мы совместно с партнерами сможем "защищать наше воздушное пространство действительно надежно - и Украину прежде всего от ударов, и наших соседей, как Польша или Румыния, от любых российских угроз в небе, - Путин потеряет смысл его войны".

"Девятнадцать российских дронов против Польши с территории двух государств - Украины и Беларуси в период российских военных учений в Беларуси. Целенаправленный удар. Страны НАТО поднимают боевую авиацию. Несколько дней прошло, и это постепенно перестает быть темой. А какие последствия для России? Давайте откровенно: никаких", - отметил президент.

У Трампа иссякает терпение в отношении Путина

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп отметил, что его терпение в отношении Путина "быстро иссякает".

Он также отметил, что когда Путин хотел начать мирные переговоры, то Зеленский "не делал этого", а когда Зеленский хотел это сделать, то этого не делал Путин. "Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин - это знак вопроса", - сказал Трамп.

