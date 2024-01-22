Президент Украины обращался к российскому диктатору еще до полномасштабного вторжения по поводу одной семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о последнем контакте с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, когда во время телефонного разговора российский диктатор продемонстрировал циничное и жостокое отношение к людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский рассказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских высших учебных заведений.

Глава государства отметил, что имеет не очень интересные воспоминания относительно президента РФ.

Видео дня

"Я могу примерно рассказать, я уже не очень хорошо помню, - это один из наших последних телефонных разговоров", - сказал Зеленский.

В частности, по словам президента Украины, он, кроме разных политических вещей, и того, что на поле боя, поднял вопрос относительно одного случая, который произошел в оккупированном Крыму, где малолетний мальчик остался без родителей.

"Это было до начала полномасштабной войны, но уже после того, как у нас состоялась встреча в нормандском формате. Я ему позвонил и сказал, что в Крыму остался один ребенок. Мальчик маленький совсем. Его мать утопили в луже. Так взяли и утопили. Просто я был шокирован таким отношением. Я ему сказал, что постоянно такая ситуация. А отца его забрали, арестовали", - рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что лично звонит Путину по этому поводу, потому что к нему обращаются, чтобы отца этого мальчика выпустили на свободу.

В этой связи, как вспоминает Зеленский, Путин ответил: "Серьезно, такая ситуация?".

Президент Украины повторил, что именно так, а Путин, в то же время отрицал: "не может быть такого отношения".

Зеленский повторил, что именно такое отношение к этой семье. Далее Путин начал переспрашивать об этой ситуации подчиненных. "И он сказал: сейчас, секунду. И дальше он начал говорить, и словно, он спрашивает подчиненных... Он говорит: Ты знаешь о том? Не знаешь. А ты знаешь...", - отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что это было похоже на театральную постановку.

"Это был пример его абсолютного цинизма и жостокости и тому подобное. Поэтому, все что было потом: Буча, Мощун и Мариуполь - все это история об этой луже. Это его, в целом, отношение к людям", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры с Россией во время войны

Напомним, в СМИ появились сообщение о проведении "тайной встречи" США и союзников с Украиной по мирному плану, где Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения переговоров с Россией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия активно вкладывается в военное производство, а также увеличит армию 2,5-3,5 миллиона. В случае замораживания войны, РФ использует полученный опыт и станет втрое мощнее.

Российский диктатор Владимир Путин недавно сделал несколько заявлений о кровавой войне, которую он развязал против Украины. Он неожиданно "заныл", что Украина отказалась от переговоров с РФ. Более того, он видит угрозу для украинской государственности.

Вас также могут заинтересовать новости: