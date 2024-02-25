Общение тогда прошло в "разных тональностях".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о его встрече с Путиным в 2019 году: о чем они разговаривали и что вообще происходило на этой встрече.

"У нас была долгая беседа. В разных тональностях. Я ему говорил о том, что "Минские соглашения" не сработают. Потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая. Я ему объяснял с цифрами, очень конкретными. У меня уже был опыт, я проехал тогда контактную линию... Помните, у нас были первые шаги отвода. И я ему показывал, что "посмотри общие цифры, за какое время мы отвели". Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить", - рассказал глава государства.

Он добавил, что это означало бы 20 лет пребывания в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. "Очень долго об этом говорили, торговались", - сказал Зеленский.

Вторым вопросом, который они обсуждали, рассказал президент, был газ. "О суде, который мы выиграли. Но вы же знаете, как они реагируют на выигранные процессы. И там было акцептирование того, что они все же передадут деньги нам. Мы получили тогда деньги", - отметил он.

Кроме того, третьим вопросом был обмен. "Тогда мы поменяли более 100 человек", - напомнил Зеленский.

Также, добавил он, Путин "постоянно поднимал вопрос ceasefire". "Но как это может сработать и т.д., мы с вами потом уже увидели. Несколько месяцев что-то там попыталось работать. Но все равно потом были потери", - сказал президент.

Вероятность переговоров с Путиным

Как сообщал УНИАН, во время пресс-конференции сегодня, 25 февраля, Зеленский заявил, что пока не видит вероятности переговоров с Путиным. Он отметил, что с Путиным пока невозможно садиться за стол переговоров, ведь он не желает слышать никого и ничего.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин - УНИАН) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Зеленский.

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